CARONNO PERTUSELLA – Parte oggi, martedì 29 agosto, la campagna abbonamenti della Caronnese per la stagione 2023-2024. La possibilità di vedere tutte le 17 partite in Eccellenza della squadra guidata da Roberto Gatti è ad un prezzo più che mai vantaggioso: “L’obiettivo è quello di vedere il Comunale pieno e caldo!” dicono dal club. Per questo la Caronnese ha pensato a prezzi popolari, con un risparmio fino al 70 per cento sul singolo biglietto, un costo mai visto prima.

L’abbonamento per la tribuna rossa centrale coperta è di 120 euro (prezzo unico). Per la tribuna blu laterale coperta il costo è di 70 euro. Confermato, come la passata stagione, anche uno sconto extra per gli over 65 e per tutti i tesserati della Caronnese a cui l’abbonamento costerà solo 50 euro (meno di 3 euro a partita). A tutti gli abbonati verrà regalata la Rossoblù card che darà la possibilità di avere delle convenzioni esclusive. È possibile sottoscrivere l’abbonamento ogni giorno dalle 17 alle 19 in segreteria allo stadio comunale di corso della Vittoria e durante le partite in biglietteria.

In Coppa Italia domenica la Caronnese ha pareggiato in trasferta contro la Cisanese.

