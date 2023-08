x x

SARONNO – E’ Francesco Licata capogruppo del Pd Saronno il protagonista di “come va Saronno?” l’iniziativa de ilSaronno che chiede a tutti gli esponenti politici, dai consiglieri ai segretari di partito ai militanti, senza dimenticare i cittadini di fare il punto della situazione in città su com’è andato l’anno e cosa si aspettano a settembre.

La rubrica parte tradizionalmente a fine luglio ma abbiamo posticipato l’inizio a metà agosto per lasciare spazio a tutte le notizie e gli aggiornamenti in merito ai danni provocati dal maltempo. Proprio per il carico di lavoro, legato all’emergenza meteo, la Giunta ci ha chiesto di posticipare la pubblicazione degli interventi degli assessori a metà settembre. Richiesta a cui abbiamo risposto positivamente pronti anche ad aggiornare le domande.

1. Due cose per cui Saronno merita un plauso in questo 2023 e due cose per cui la rimanderesti a settembre

Un plauso per aver avuto la lungimiranza e l’accortezza di voler investire su assets strategici per la Città quali su tutti gli edifici pubblici:le scuole in primis (il nido Candia ma anche la scuola Rodari), gli impianti sportivi e le palestra, sui quali sono arrivati diversi fondi non solo da bandi ma spesso mobilitando anche risorse interne, ed ultimo ma non ultimo, il teatro, un luogo dove non si fa solo cultura ma che può avere anche svariate altre funzioni (conferenze, eventi, mostre ecc…). Positiva anche la linea strategica adottata per la Saronno Servizi, con l’ampliamento della sfera dei servizi gestiti si connota sempre di più come una azienda di primissimo livello.

Un altro plauso va alla gestione dell’emergenza legata al maltempo sia perché subito si è identificata la priorità di intervento, ovvero la riapertura delle scuole, sia perché l’amministrazione ha messo “mano al portafogli”, senza aspettare né la regione e né lo stato (fino ad ora silenti), andando a sbloccare 1,5 milioni di euro destinati agli interventi urgenti.

Più che “rimandare” direi un “ci vediamo a settembre” perché ora è il momento, dopo aver cercato e soprattutto trovato i fondi, di realizzare le opere e vedere i frutti del lavoro fatto

2. Viabilità e mobilità: sono da sempre temi cruciali per Saronno. È stato annunciato il piano del traffico e l’allargamento della ztl ma sul piatto c’è anche la collaborazione coi comuni limitrofi. Come vedi la situazione quali dovrebbero essere priorità e linee guida?

Saronno ha una assoluta necessità di un piano viabilistico che tenga conto della Città nella sua interezza e non dedicato ad una via o ad un quartiere, non un piano a “spizzichi e bocconi”.

Ci sono tre utenti/beneficiari della viabilità locale e questi sono pedoni, automobilisti e ciclisti. Una rete efficiente di comunicazione che consente spostamenti agevoli, perché ben disegnati, migliora la qualità della vita a tutte queste tre categorie

In senso più largo, queste considerazioni valgono anche in una logica sovracomunale, perché non è pensabile di ipotizzare Saronno come un’isola a se stante, ma va considerata come connessa con il “mondo” esterno.

3. Eventi, commercio e sicurezza: hanno scaldato più volte, nel corso dell’anno, il dibattito cittadino. Cosa serve alla città?



Se probabilmente qualche difficoltà c’è stata nel 2022 sul tema degli eventi è altresì innegabile la promozione a pieni voti della programmazione estiva di quest’anno. E’ stata larga, abbracciando più interessi, da quelli culturali (concerti, festival ecc) a quelli più aggregativi (festa della birra, notte bianca ecc..).

La sicurezza è purtroppo un argomento cavalcato a sproposito più volte e che spesso salta fuori negli anni. E’ un tema che compete, giustamente, in larga allo Stato con le prefetture.

Quello su cui sicuramente può incidere una amministrazione locale è il decoro urbano che è uno dei principali fattori per portare sicurezza. Illuminazione urbana, pulizia, messa in sicurezza degli edifici o delle aree dismesse o disabitate per fare in modo che non diventino bivacchi sono interventi sulla quale l’amministrazione locale si è mossa è che vanno in questa direzione

4. Un nuovo Pgt e la rinascita dell’ex Isotta e dell’ex Cantoni: come vedi la situazione dell’urbanistica in città e quali dovrebbero essere le linee guida in queste sfide?

L’Ex Isotta è una area sulla quale insistono 3 proprietà: Bertani, Saronno beni comuni e Ferrovie Nord. La complessità, va da sé, è elevatissima ma questo è un intervento sul quale non si può sbagliare (lo vado ripetendo da tre anni) perché con questa riqualificazione si cambia il volto della città.

Il Pgt è lo strumento che da una forma alla Città, che in questo momento rischia un eccessivo sviluppo in altezza, sul quale non c’è tempo da perdere

5. Quali dovrebbero essere le priorità dell’agenda cittadina a settembre?

Accelerare con il ripristino dei danni causati dal maltempo e realizzare le opere per le quali si sono già individuate sia le priorità che i fondi. Un’attenzione importante anche al tema sia del PGT che delle aree dismesse che saranno, con ogni probabilità, saranno gli argomenti che terranno banco nei prossimi mesi

Queste sono le risposte all’edizione 2023 di Come va Saronno? La rubrica estiva de ilSaronno dedicata a fare il punto della situazione della città in attesa della ripartenza di settembre. Le domande sono rivolte a tutte le forze politiche presenti in città, a partire da quelle che siedono in consiglio comunale. Potranno rispondere davvero tutti: capigruppo, segretari, consiglieri, ex e interessati alla politica saronnese. QUI LA PRESENTAZIONE DELLA RUBRICA SU ILSARONNO

