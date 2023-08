x x

SARONNO – La preoccupazione è soprattutto in vista di future piogge e piene del torrente Lura tanto che oggi sono intervenuti i vigili del fuoco per eliminare un rischio per il regolare scorrere dell’acqua. Stamattina i pompieri sono intervenuti per eliminare piante e rami che rallentavano per non dire bloccavano il flusso dell’acqua.

Dalle 10,30 i vigili del fuoco sono entrati in azione con una gru in via Iv novembre per rimuovere tronco e resti di rami e piante portati dall’ultima piena del corso d’acqua che attraversa la città. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale che ha provveduto a deviare il traffico per permettere ai pompieri di operare in sicurezza.

Sono interventi, quelli di pulizia del letto del torrente, che generalmente vengono svolti dalla protezione civile di Saronno che ne hanno realizzati diversi anche ad inizio estate ma che visto l’urgenza e la logistica dell’intervento sono stati eseguiti oggi dai vigili del fuoco.

