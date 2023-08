Rovello Porro piange Carletto prestinee

x x

ROVELLO PORRO – Chi in paese non conosceva Carletto Cattaneo, “prestinee” di Rovello Porro? E’ scomparso a 102 anni, il funerale è previsto questa mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di via Cardinal Ferrari, alle 10 preceduto dalle 9.45 dal rosario.

A ricorda Carletto i volontari dell’associazione onlus Ave: “Ci ha lasciato il “Carletto prestinee'”, il nostro centenario che fa a pieno titolo parte della storia di Rovello Porro. Condoglianze ai famigliari e ora riposa e buon viaggio Carletto”.

(foto: Carletto Cattaneo, storico prestinaio di Rovello Porro. Un rovellese che tantissimi cittadini conoscevano bene. Il funerale è previsto questa mattina alla chiesa parrocchiale di San Pietro e Paolo in paese)

29082023