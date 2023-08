x x

GERENZANO – “Prima di aprire la discussione dei punti all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, vorrei nuovamente esprimere la mia profonda vicinanza a chi ancora si trova in difficoltà e non è riuscito a mettere in sicurezza il proprio tetto, trovandosi ad ogni acquazzone ad asciugare acqua sui pavimenti”.

In una sala consiliare che mostra i segni dei danni provocati dal maltempo al palazzo comunale ieri sera il sindaco Stefania Castagnoli si è rivolta ancora una volta ai gerenzanesi che da metà luglio sono alle prese con le conseguenze e i danni dall’ondata di maltempo che ha colpito il Saronnese. La seduta cittadina è servita proprio per permettere all’assemblea cittadina di confermare gli interventi fatti con somma urgenza dall’Amministrazione ma anche come momento per fare il punto di quanto fatto e delle difficoltà con cui sta facendo i conti la macchina comunale. Basti dire che la sala viene usata come sede dell’ufficio tecnico, inagibile al momento proprio per i danni al tetto dell’ala del comune, e che in parte è chiusa per i danni ai lucernari.

“Si è vero, non sono acquazzoni ma veri e propri nubifragi e purtroppo anche teli non riescono a proteggere le nostre case. Supereremo anche questo momento di forte criticità, ma solo rimanendo forti e aiutandoci a vicenda.

Ringrazio la Protezione Civile che, sempre presente, ha supportato in tante azioni la popolazione, i funzionari degli uffici comunali che, nonostante le difficoltà legate agli spostamenti degli uffici a causa degli allagamenti, hanno sostenuto cittadini nelle loro richieste, i volontari che spontaneamente hanno dimostrato solidarietà e collaborazione, ma soprattutto voglio ringraziare voi, cittadini, che state dimostrando una resilienza straordinaria: ogni gesto di aiuto al vicino, ogni parola di conforto, ogni azione che avete intrapreso per la vostra famiglia o per gli altri rende evidente la forza e la determinazione che scorre nelle vene di Gerenzano.

Non lasciamoci quindi scoraggiare. Ora più che mai dobbiamo guardare avanti con speranza e ottimismo, trovando in questa grande sfida un’opportunità di crescita e di miglioramento.

Da ultimo vorrei ricordare, in caso di necessità, di contattare i servizi di emergenza (vigili del fuoco e la protezione civile) o di rivolgervi al Comune e di mantenervi sempre informati consultando il sito web del Comune, la pagina Facebook e il servizio di Whatsapp.

