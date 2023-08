x x

SARONNO – “Questa è una delle consuete problematiche irrisolte da questa amministrazione comunale e assessore competente; problematiche si cui in Comune sono completamente a conoscenza da ben due anni, ma ignorano il problema. Non solo allo stadio, ma come anche al Dozio e nelle palestre scolastiche frequentate dalle nostre associazioni sportive si ritrovano gli spazi sporchi”. A sottolinearlo sui social è il consigliere comunale Lorenzo Puzziferri della lista civica di minoranza Obiettivo Saronno e che in passato aveva giocato anche nel Saronno, dopo che lo scorso fine settimana il Fbc Saronno si era trovato costretto ad eseguire lavori straordinari di pulizia per consentire l’agibilità dell’impianto di via Biffi per la partita della domenica pomeriggio di Coppa Italia d’Eccellenza poi vinta 1-0 con l’Orceana.

Puzziferri ricorda: “Avevo fatto delle proposte ai vari assessori di competenza che non sono mai state ascoltate probabilmente perché consigliere di opposizione: sottoscrivere una convenzione chiara con gli utilizzatori dello stadio, che è l’unico centro sportivo in città utilizzato da più enti, per la manutenzione ordinaria del centro sportivo: taglio manto erboso, pulizia spalti e spogliatoi. Questo aspetto non è mai stato chiarito, non si sa mai chi si deve occupare di che cosa e questo provoca i disagi sopra riportati; per le palestre ottimizzare i momenti di pulizia: se non è possibile economicamente pulire gli spazi in due momenti della giornata, gli spazi sarebbero da fare pulire tra le attività scolastiche, nel quale sporcano maggiormente lo spazio con terra dal cortile e quant’altro, e le attività delle asd che praticano sport solamente all’interno della palestra con calzature specifiche e pulite. Il fatto che le associazioni sportive debbano recarsi due ore prima dell’allenamento per pulire le palestre mi sembra alquanto assurdo!”

Conclude il consigliere. “Speriamo che dopo questa ulteriore segnalazione pubblicata mediaticamente possa smuovere dell’interesse del sindaco Augusto Airoldi e dei suoi assessori, siete ancora in tempo, e se volete mi tengo a disposizione per darvi una mano: meglio tardi che mai!”

(foto: a destra Lorenzo Puzziferri, già calciatore del Fbc Saronno, allo stadio con altri esponenti di Obiettivo Saronno)

