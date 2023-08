x x

SARONNO – La squadra italiana di tiro con l’arco a cavallo ha vinto la seconda e ultima tappa dell’European grand prix series 2023 gruppo B, svoltasi a Gauchoux in Francia. La competizione a squadre ha visto in gara, sotto la guida di Frédérik Durand, Silvia Fagioli e Giacomo Grego della Francesina di Saronno e Maddalena Crocetti della Caino asde di Roma.

La vittoria è giunta al termine delle gare svolte nelle tre differenti discipline, dominate quasi completamente dalla squadra azzurra che ha ottenuto 292 punti sui 300 in palio; la seconda classificata si è fermata a 70 punti di distacco, a testimonianza della brillante prova dei nostri arcieri a cavallo.

La tower 90 ha visto il successo di Silvia Fagioli, la quale ha preceduto i compagni di squadra Giacomo Grego e Maddalena Crocetti, per una classifica di specialità tutta italiana. La raid 233 ha registrato il successo di un’atleta inglese con un ottimo terzo piazzamento per Giacomo Grego. La hunt (caccia) ha visto il successo di un’arciera elvetica con il podio completato da Silvia seconda, e Giacomo terzo.

Nella prima tappa del campionato europeo, svoltasi a fine giugno in Ungheria, la squadra composta da Alessandro De Santis e Giacomo Grego della Francesina di Saronno e Maddalena Crocetti della Caino asde di Roma si era piazzata al quinto posto.



Grazie ai brillanti risultati conseguiti in Francia, la squadra italiana ha vinto la medaglia di bronzo nella classifica generale dell’European grand prix series 2023. La competizione internazionale Open francese, di più ampia portata, ha visto la presenza di 110 atleti provenienti da quattro continenti ed è stata un’importante tappa di avvicinamento ai mondiali che si terranno la prossima settimana in Mongolia. I concorrenti sono stati divisi in tre differenti classi: 2, 3 e 4 stelle. Gli arcieri italiani, iscritti alla gara open 3 stelle, si sono ben comportati, migliorando le rispettive prestazioni stagionali. Su 41 iscritti nella categoria senior, Silvia Fagioli ha ottenuto il 6° posto, Alessandro De Santis si è piazzato 10°; a seguire Maddalena Crocetti 18° e Giorgio Antonelli 20°. Su 8 iscritti nella categoria Junior, Giacomo Grego si è classificato al 6° posto.