CARONNO PERTUSELLA – Durante la presentazione del nuovo consiglio di amministrazione per la nuova stagione della Caronnese che si è svolta questa mattina allo stadio comunale di corso della Vittoria a Caronno Pertusella, si è parlato di diversi progetti ambiziosi.

Ad aprire la conferenza stampa è stato il neopresidente Egidio Terenziani che, dopo aver ringraziato la famiglia Reina per il lavoro svolto per la società calcistica in passato, ha presentato l’intero cda affermando di avere insieme alla società “grande voglia di ripartire dopo la retrocessione dello scorso anno”. Il direttore generale Emiliano Nitti non ha parlato esplicitamente di un progetto esclusivo per la stagione 2023-24 ma di un progetto a lungo termine che ha come obiettivo il ritorno in serie D dopo la retrocessione dello scorso anno, motivo per cui afferma che “si ripartirà dal cuore vero della Caronnese, tra cui il capitano Federico Corno che giocherà la sedicesima stagione in rossoblu e altri giocatori buonissimi tra cui i 15 innesti che hanno avuto anche esperienza in categorie maggiori”.

I piani della dirigenza nel sociale

Tra i progetti futuri presentati quello centrale è “l’ambizione di coniugare sport ed educazione sociale”, per questa ragione il vicepresidente Riccardo Gioia ha presentato un progetto inclusivo che abbraccia tutti gli aspetti sociali contemporanei come l’impatto ambientale dello stadio, la lotta a tutte le discriminazioni e l’introduzione di lezioni finalizzate all’educazione stradale grazie ad una partnership con un’autoscuola locale.

Alla conferenza stampa di stamattina c’erano anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Caronno Pertusella tra cui il sindaco Marco Giudici che ha dato il pieno appoggio al progetto inclusivo che punta alla coniugazione tra sport ed educazione sociale.

In arrivo la squadra femminile

Correlato al progetto presentato dal vicepresidente Gioia c’è anche l’istituzione di una squadra femminile e di una school academy con campi estivi e vacanze studio all’estero di cui si occuperà Michela Salerno.

In attesa dell’avvio di campionato di Eccellenza che si terrà con il match di casa contro il Calvairate domenica 10 settembre, il mister Roberto Gatti, ha fatto il punto: “Troveremo avversari da serie D, motivo per cui serve umilità e non arroganza per arrivare ai primi posti della classifica. In attesa del via del campionato la Caronnese si misurerà con altre squadre grazie all’amichevole di trasferta contro il Novara e la partita di Coppa Italia che si disputerà domenica 3 settembre con la Vertovese”.

30082023