LOMAZZO – Il Comitato Cri di Lomazzo organizza un nuovo corso per aspiranti volontari della Croce rossa. Per illustrare il corso viene organizzata una serata di presentazione (non vincolante) il prossimo venerdì 8 settembre alle 20.30; alla nuova sede Cri di Lomazzo in via dello Sport 7. Per motivi organizzativi, è necessario accreditarsi alla serata tramite questo link: https://crilo.eu/volontari2023

La partecipazione alla serata di presentazione non resuppone l’obbligo di iscrizione al corso. Info: [email protected], telefono 0296370880 (opzione 4).

Possono diventare volontari Cri quanti abbiano compiuto almeno 14 anni. Il volontario o volontaria è una persona che, liberamente, decide di impiegare il proprio tempo e le proprie competenze per migliorare la qualità di vita di altre persone. Non necessariamente in attività di emergenza-urgenza, ma anche nei servizi e nelle attività per anziani o bambini. Al termine del corso tutti i partecipanti riceveranno un attestato e, previo superamento di un esame, diventeranno volontari della Croce rossa italiana.

“Diventare volontario vuol dire fare solamente attività di emergenza in ambulanza? Assolutamente no! Alla Cri puoi fare una miriade di attività differenti: sei un pensionato? Sei una casalinga? Sei uno studente? Sei un turnista? Hai del tempo libero? Cerchiamo volontari per l’impiego nei servizi di trasporto sociale che si svolgono nelle ore diurne feriali” riepilogano dalla Cri di Lomazzo.

(foto: gruppo di volontari Cri davanti alla nuova sede di Lomazzo)

30082023