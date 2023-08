x x

MISINTO – La croce rossa di Misinto in festa: dal 31 agosto al 3 settembre, si terrà nella sede dell’associazione “Crimis in festa”, la manifestazione con un goloso menù realizzato in collaborazione con Pescatori cerianesi.

Dalle 19.30 alle 23 sarà possibile gustare prelibati piatti dal menù, per passare una serata in compagnia o anche da consumare a casa, grazie al servizio asporto. Non manca l’aperitivo alle 18 con i giovani Cri, che si terrà all’ingresso della sede.

Il menù comprende: risotto ai funghi risotto con salsiccia, pizzoccheri, gnocchi al ragù, panino con salamella, panino würstel e crauti patatine fritte, frittura mista, frittura di calamari, frittura di alici, anelli di cipolla, dolci. Disponibile anche il menu bimbi, con piatto salamella e patatine fritte, piatto wurstel e patatine fritte. Due i piatti speciali: venerdì 1 settembre sarà possibile scegliere nel menù anche le cozze, mentre sabato 2 sarà disponibile il piatto cassoeula.

(foto archvio: una serata benefica di Croce rossa Misinto)

