SARONNO – Una messa per celebrare e ricordare tutti gli oratoriani defunti, che, in vita, hanno arricchito la città di Saronno con la loro partecipazione.

Don Giorgio Solbiati celebrerà giovedì 31 agosto alle 21 nel cortile dell’oratorio di via Legnani, 1 celebrerà una messa a suffragio di tutti gli oratoriani defunti. Un momento di preghiera, per ricordare chi non c’è più ma anche un occasione per ritrovarsi prima dell’avvio del nuovo anno dell’oratoriano.

Si tratta di un’iniziativa che già aveva avuto luogo l’anno scorso, esattamente nella data del 31 agosto, per ricordare Giuseppe Landonio, notissimo a Saronno proprio per aver gestito per oltre sessant’anni il bar dell’oratorio di via Legnani, ad un mese dalla sua scomparsa, e tutti gli oratoriani.

(foto archivio)

