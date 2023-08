x x

SARONNO – Come punto di ritrovo all’uscita dell’autostrada A9 la Rotonda di Saronno, chiusa ufficialmente ieri martedì 29 agosto, è stata teatro di molti fatti di cronaca.

L’episodio più movimentato quello avvenuto nell’inverno 2017 quando era scattato un vero e proprio allarme bomba. Era il 9 gennaio quando poco dopo le 17.30 una delle responsabili della struttura aveva notato la presenza di una valigetta ventiquattro ore, all’interno dell’edificio. Era stato chiesto ai presenti se qualcuno l’avesse dimenticata ma nessuno si era fatto avanti, da qui la decisione di avvisare vigili del fuoco e forze dell’ordine. Sul posto pattuglie della polizia locale e dei carabinieri, ed anche i pompieri sono arrivati in un attimo. Sono stati prudenzialmente allontanati clienti e dipendenti. Erano intervenuti gli artificieri di Milano ma alla fine si era rivelato un falso allarme.

Decisamente meno visibili ma molto più frequenti i tentativi di raggiri. Come detto nell’area di sosta del punto di ristorazione passavano davvero tantissime persone creando un terreno fertile per i malintenzionati. Particolarmente numerose le truffe con i franchi svizzeri. Vista la vicinanza con l’autostrada Milano-Como spesso l’espediente era quello di chiedere euro in cambio di franchi svizzeri con un cambio molto vantaggioso magari con la scusa di un’improvvisa necessità di contante per concludere un affare. Diversi i casi denunciati dalle vittime di “Rip-Deal”: un’operazione con la quale i truffatori propongono un cambio di valuta estremamente vantaggioso, salvo poi consegnare denaro fasullo.

Particolarmente noto l’episodio del 2015 quando, proprio appostati nel parcheggio de La Rotonda, sono stati trovati dalla Guardia di Finanza appostati nel parcheggio de la Rotonda di Saronno tre uomini autori di diversi episodi di truffa compiuti in Svizzera, Francia ed Italia per diverse centinaia di migliaia di euro. Il trio era a caccia di una vittima con una valigetta di franchi svizzeri malamente contraffatti.

