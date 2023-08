x x

SARONNO – “Ho lavorato alla Rotonda di Saronno per 35 anni: ho imparato a fare il mio lavoro con un’attenzione al cliente e alla qualità che tutt’ora qualifica la mia attività. Eravamo un’eccellenza: negli anni poi le cose sono cambiate e senza investimenti costanti poco per volta si è perso tutto tanto che negli ultimi mesi non lo riconoscevo più come servizio”.

Sono le parole di Mariarosa Oliva ex dipendente della Rotonda di Saronno: “Si parlava della chiusura ormai da febbraio e io me ne sono andata – racconta – è stato un bene perchè è stata davvero un’agonia. Ho visto un progressivo decadimento che ha me che lavoravo lì da 35 anni ha fatto male anche come cliente visto che ancora al mattino mi fermavo prima di andare al lavoro”.

“Era davvero uno spazio unico – ricorda – c’era una grande attenzione al cliente e alla qualità: tutt’ora quello che ho imparato di fare alla Rotonda Lazzaroni mi torna utile e tutti mi riconoscono una grande competenza. C’era anche una grande spirito di squadra tra il personale ma poi è tutto finito. Un po’ come lo spazio dove sarebbero necessari profondi interventi di rinnovamento”.

