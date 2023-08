x x

SARONNO – “Ho trascorso nove anni bellissimi presso l’Itcs “Gino Zappa”. Questa scuola, con la quale ho avviato il mio ruolo di dirigente scolastico, rimarrà per sempre nel mio cuore, poiché mi ha donato tanto”

Inizia così il messaggio della preside Elena Maria D’Ambrosio che ha ultimato il suo mandato nell’istituto scolastico di via Grandi.

Nel corso di questi anni ho condiviso con tutti voi il mio percorso professionale, i miei obiettivi, le passioni e il desiderio di prendersi cura dei nostri studenti.

Insieme abbiamo contribuito in modo significativo alla notevole crescita dell’Istituto, un motivo di grande orgoglio per me. L’aumento delle classi e il consolidamento dei percorsi di studio, in particolare la crescita dell’indirizzo “Costruzioni Ambiente e Territorio”, riflettono la fiducia che le famiglie ripongono nella nostra offerta formativa di eccellenza.

Abbiamo avviato numerose attività e progetti e siamo stati sempre aperti al territorio. Abbiamo partecipato con successo a progetti europei, nazionali e regionali, potenziato lo studio delle lingue straniere, rinnovato gli ambienti e i laboratori, per una didattica innovativa e sempre attenta alle esigenze degli studenti.

Desidero ringraziare tutti i docenti e coloro che hanno collaborato, coordinato e portato avanti i progetti e le attività che hanno contribuito al miglioramento dell’Istituto in questi nove anni.

Un ringraziamento speciale va ai miei collaboratori, il professor Franco Formato e la professoressa Stefania Tassetto, che si sono dedicati con impegno e senza riserve a sostenere la realizzazione della missione educativa dell’istituto.

Esprimo la mia gratitudine a ciascun assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, per la loro professionalità e la gentilezza dimostrata nei miei confronti. Un saluto affettuoso a tutti gli studenti e alle loro famiglie. vi incoraggio a mantenere la fiducia nella scuola e negli insegnanti e a perseguire i vostri sogni con costanza.

Grazie per tutto ciò che è stato realizzato in questi anni, per il percorso ricco di innovazioni con lo sguardo rivolto al futuro e per l’atmosfera serena in cui abbiamo lavorato insieme. È stato un piacere e un onore far parte di questa comunità. Nell’augurarvi un felice inizio di nuovo anno scolastico, vi saluto con affetto sincero.

Elena Maria D’Ambrosio

