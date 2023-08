x x

SARONNO – Alcol al volante, una donna è stata denunciata a piede libero della polizia locale di Saronno. E’ successo nel tardo pomeriggio dell’altro giorno, alle 19 l’automobilista con la sua Fiat Panda ha tamponato un’altra utilitaria in via Stoppani, nessuno si è fatto del male ma è intervenuta una pattuglia per i rilievi del sinistro. Gli agenti hanno notato lo strano comportamento della donna, le hanno fatto il test con l’etilometro.

Il risultato? 1.80 grammi di alcol per litro di sangue, oltre tre volte del massimo consentito per chi guida: la cinquantenne, che abita nel vicino Milanese, è stata quindi deferita all’autorità giudiaria per guida in stato di ebbrezza, le è stata anche ritirata la patente e le è stata sequestrata la vettura.

