x x

MISINTO – Una corsa notturna per le strade della città: tutto pronto per la prima edizione della Groane Night Run, che si terrà il prossimo sabato 9 settembre. Con il patrocinio dei comuni di Misinto, Lazzate e Cogliate, la corsa è un’occasione per fare beneficenza nei confronti della Croce Rossa italiana del comitato Alte Groane.

Con partenza libera dalle 19.30 alle 20 dall’anfiteatro del parco Groane, in via della Pusterla a Misinto, la corsa si configura come un evento ludico-motorio a passo libero con due percorsi disponibili: uno breve da 4.5 chilometri e, per i più allenati, uno da 8 chilometri. Le iscrizioni saranno aperte dalle 18 del giorno stesso, con una quota di iscrizione di 5 euro per gli adulti; gratuita la partecipazione per i bambini al di sotto dei 12 anni. Per l’occasione, via della Pusterla, via Savio, via San Siro e via San Francesco rimarranno chiuse al traffico.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione