x x

CARONNO PERTUSELLA – Torna l’appuntamento annuale dedicato alle associazioni sportive di Caronno Pertusella: la festa dello sport quest’anno si terrà nel weekend di sabato 2 e domenica 3 settembre, con stand e esibizioni che danno occasione di conoscere e provare le discipline sportive presenti sul territorio comunale.

Sabato 2 settembre, a partire dalle 10 sarà possibile provare attività nella piscina comunale, a cura di Omnia Sport e Caronno Pertusella Nuoto Cpn Asd, non mancherà il torneo di calcio tra Osgb Caronno e Caronnese Calcio nel campo dell’oratorio parrocchiale di via Borroni. A partire dalle 19 sarà attiva la cucina di Proloco, per una cena tutti insieme, mentre alle 20.30 ci sarà l’estrazione premi offerti dalle società sportive e dall’amministrazione comunale.

Domenica 3 settembre, le attività avranno il via al Parco di via Avogadro a partire dalle 17, con apertura dell’evento a cura di Academy Parade Band con esibizione di marching band. Fino alle 21 sarà possibile provare diverse attività con Ago e Gabry Gdsd, Asd Basket Caronno, asd Pattinaggio Caronno Pertusella, Asd Il Cerchio, Asd Caronno Pertusella Volley, Asd Osgb Caronno (Tchoukball), Asd Fujiama Karate Club, Asd Himalaya, Vespa Club.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione