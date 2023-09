x x

SARONNO – Ha debuttato nel teatro di Rimini la collaborazione tra i ragazzi di Ufo Saronno e Alessandro Preziosi: lo scorso 22 agosto è andato in scena Moby Dick, frutto della congiunzione di forze tra i giovani saronnesi e l’attore e regista napoletano.

Si tratta di un progetto che ha impiegato tanti sforzi in un percorso che è durato quasi due anni: i giovani saronnesi hanno ideato musiche, scenografie, automi, insieme a maestri d’eccezione. Molto profondo il lavoro di analisi del testo, cercando di sciogliere tutti i nodi delle metafore e simboli che il testo di Herman Melville presenta. Per fare ciò si sono affidati alle conoscenze del biblista Roberto Pasolini, che nella scorsa primavera ha tenuto quattro incontri con i ragazzi di Ufo, per parlare della fuga e della ricerca di se stessi.

Tantissimi gli sforzi anche per la realizzazione della scenografia, che hanno richiesto immense stampanti 3d, ma anche l’aiuto dei ragazzi di Automata che hanno animato l’oceano di creature marittime con congegni e i manovratori di Accademia del profondo hanno immerso in scena le creature.

A concludere il tutto, la collaborazione con Alessandro Preziosi, che non ha potuto tacere il plauso ai giovani dell’associazione saronnese.

“La collaborazione con i ragazzi di ufo è priva di sbalzi generazionali – così si esprime Alessandro Preziosi sulla collaborazione con i ragazzi di Ufo Saronno – la loro genuina capacità di mettere insieme inventiva, artigianalità, originalità, purezza d’animo, è commovente. Il teatro è finzione e loro riescono a mettere in scena una finzione che è più forte nella semplicità di qualunque marchingegno di nuova generazione. Abbiamo la sensazione che spesso il teatro ci voglia stupire con cose che ci distraggono dal tema della storia, invece loro con una semplicità disarmante riescono in questo intento; nonostante io li abbia seguiti nelle loro elaborazioni, penso sia davvero la cosa più commovente che si possa condividere.”

(foto: dalla pagina facebook di Made Officina Creativa)

