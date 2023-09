SARONNO / TURATE – In tanti questa mattina hanno notato l’elicottero dei carabinieri, a basso quota, sulle case fra Cassina Ferrara, Turate e Rovello Porro. E’ infatti in corso una operazione di controllo da parte dei militari, con il nucleo dell’Ispettorato del lavoro, per accertare la regolarità – ed in particolare il rispetto delle normative contro gli infortuni sul lavoro – dei cantieri che stanno interessando i tetti di case e capannoni della zona, dove sono in corso le opere di risistemazione dopo le forti grandinate di fine luglio, e la tromba d’aria che si erano lasciate alle spalle tantissimi danni.

Ci sono ancora molti tetti da sistemare, e tanti cantieri hanno aperto proprio in questi giorni. L’intento dei tutori dell’ordine è di accertare dunque il rispetto delle norme anti-infortunistiche, dopo gli episodi che si erano verificati nella prima metà di agosto quando tre operai erano caduti dai tetti, era successo a Cislago, Lomazzo e Turate.

Già ad agosto c’erano stati controlli da parte dei carabinieri, che si erano conclusi con due denunce e sanzioni per 28 mila euro.

