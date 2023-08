x x

CISLAGO – Va sul tetto a riparare le tegole rovinate dalla grandine, cade e finisce all’ospedale: questa la disavventura capitata ieri ad un 27enne. Er salito sul tetto di vasa, in via Volta, per compiere alcune sistemaizonmi ma è caduto finendo su un balcone posto quattro metri più sotto. Si è procurato serie contusioni, con sospette fratture, e per recuparlo oltre alla polizia locale sono accorsi Croce rossa e vigili del fuoco anche con l’autoscala. Opportunamente imbragato, il giovane è stato riportato a terra ed è stato trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: vigili del fuoco e mezzi di soccorso in via Volta a Cislago per il soccorsi al giovane caduto dal tetto)

01082023