SARONNO – A fine agosto, vigilia del primo incontro ufficiale del Fbc Saronno nella Coppa Italia d’Eccellenza, c’era stata la brutta sorpresa: lo stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi era stato trovato decisamente sporco e trasandato, polvere sui seggiolini, rifiuti in tribuna e l’area spogliatorio invasa da rami e foglie. Il Fbc Saronno aveva pulito tutto in extremis e le partita (poi vinta 1-0 sull’Orceana) si era tenuta regolarlmente.

Ora ci sono delle novità: l’assessore comunale allo Sport, Gabriele Musarò, ha convocato in Municipio, nei giorni scorsi, i responsabili di tutte le associazioni che utilizzando lo stadio: “C’è stata una reciproca responsabilizzazione per fare in modo che lo stadio sia sempre pulito ed accogliente per tifosi e sportivi – rimarca Marco Proserpio, direttore generale del Fbc, la società calcistica cittadina -e tutti si sono presi un impegno in questo senso. Come Fbc Saronno già a fine agosto aveva subito fatto la nostra parte e siamo convinti che certi problemi non si ripeteranno”.

Si parla della possibilità di allargare la “rosa” delle società sportive che utilizzano lo stadio anche al club del rugby: “L’ho sentito anche io – dice Proserpio – Noi stiamo investendo molto per fare in modo che il campo sia sempre in ordine e sempre in condizioni migliori, penso che se ne terrà conto, sempre nell’ottica della massima collaborazione, valutando con attenzione compatibilità e modalità d’uso dell’impianto da parte degli sportivi”.

09092023