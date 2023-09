Tantestorie: laboratori alla biblioteca di Limbiate

LIMBIATE – “TanteStorie” torna anche quest’anno con un duplice appuntamento alla biblioteca comunale di Limbiate in via Dante 38: un laboratorio pop-up e uno spettacolo teatrale vi aspettano per far divertire i bambini fino ai 10 anni.

“Nel Mondo dei Dinosauri” è un laboratorio di costruzione di libri tridimensionali pop-up (a cura dei bibliotecari) per scavare indietro nel tempo, attraverso animazioni e pagine coloratissime, verso l’antichissimo, estinto mondo dei dinosauri. È in programma oggi, sabato 9 settembre, alle 15.30 ed è dedicato alla fascia d’età 4-10 anni, massimo 20 iscritti.

“Fiabe Subacquee”, in calendario sabato 16 settembre alle 15.30 e dedicato ai bimbi tra i 6 e i 10 anni, è invece uno spettacolo teatrale (a cura di Ditta Gioco Fiaba) che propone un viaggio fantastico sotto il mare alla ricerca del proprio “nome sommerso”. Il gioco, la lettura e il movimento saranno gli strumenti per “immergersi” davvero nelle diverse storie e inventare nuove mirabolanti avventure per la curiosità del Signore delle Acque; massimo 50 iscritti.

(foto archivio)

