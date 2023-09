SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito all’intervento in corso al quartiere Matteotti.

Si avviano ormai alla conclusione, prevista per il mese di ottobre e nel rispetto dei tempi stabiliti, i lavori di riqualificazione avviati a marzo sull’asse centrale del quartiere Matteotti. Come previsto dal Contratto di Quartiere stipulato a suo tempo tra Comune di Saronno, Aler e Regione Lombardia, era in programma, oltre alla realizzazione di edifici destinati a residenze, attività sportive e socio-culturali, la realizzazione di interventi viabilistici.

L’ultimo tassello per il completamento del Contratto di Quartiere è stata appunto la riqualificazione di via Amendola, nel tratto compreso tra le vie Palladio e Don Minzoni; questo intervento ha comportato per l’Amministrazione comunale un investimento superiore a 400.000 euro, che con l’aggiunta della somma stanziata da Regione Lombardia, porta il costo dell’opera ad un totale di circa 800.000 euro.

L’intervento dell’Amministrazione Airoldi ha comportato la trasformazione in una grande piazza rialzata di parte dell’area di via Amendola, divenuta ora uno spazio continuo all’aperto di aggregazione e socializzazione che sarà inaugurato prossimamente con il coinvolgimento di tutte le realtà locali.

Per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti, nonché per favorire lo svolgimento di manifestazioni aggregative nel quartiere, al termine dei lavori prenderà avvio una fase di sperimentazione di un nuovo assetto viabilistico volto ad impedire la circolazione veicolare nei tratti di via Amendola compresi tra le vie Palladio e Don Minzoni, e tra la via Don Minzoni stessa e via Fratelli Cervi.

In corrispondenza dei due incroci con le vie Don Minzoni e Rosselli – entrambe a senso unico e con velocità massima di 30km/h, data la loro vicinanza alla nuova piazza – sono stati previsti due attraversamenti pedonali rialzati e con limite di velocità per i veicoli di 10 km/h.

La fase sperimentale permetterà nel giro di alcuni mesi di verificare i risultati di questa significativa modifica alla viabilità e fruibilità dell’area, determinata dalla trasformazione in piazza pedonale e ciclabile dell’asse viario principale del quartiere Matteotti.

