CARONNO PERTUSELLA – Nel segno del totale equilibrio il primo round della semifinale scudetto (si gioca al meglio delle 5 partite) fra Rheavendors Caronno ed Mkf Bollate: ieri sera a Bariola gara 1 è stata vinta dalle bollatesi mentre le caronnesi si sono rifatte in gara 2, lasciando la serie apertissima.

Rheavendors Caronno – MKF Bollate

È una partita molto fallosa la prima tra MKF Bollate e Rheavendors Caronno. Una partita nella quale le difese commettono in totale 5 errori e gli attacchi, che battono 13 valide (7 Bollate, 6 Caronno) non appaiono dominanti. Eppure il risultato, favorevole alle rossoblù, è ampio: 6-1.

Si apre proprio con un errore: dopo che Elisa Cecchetti arriva in base dopo essere stata colpita, un errore di tiro di Bianca Messina Garibaldi sulla battuta di Gabriela Slaba propizia il primo punto; Slaba, successivamente, segna su valida di Laura Bigatton che, oltre a essere lanciatrice vincente per Bollate, è quinta nel line-up. Nella parte bassa del quarto Caronno accorcia con due errori della difesa di Bollate, segnando con Chiara Ambrosi. Al quinto un singolo a basi piene di Gabriela Slaba porta a casa 2 punti, si aggiunge un errore della difesa varesina e arriva anche il terzo; quadruplicato da un singolo di Bigatton che spinge a casa Slaba.

La serie si pareggia con una grande seconda partita della Rheavendors che aggredisce la lanciatrice australiana del Bollate, Gabrielle Plain e, nel contempo, lascia all’attacco bollatese, grazie all’ottima prestazione in pedana di Yilian Tornes Vargas, solo le briciole (una valida). Sulla pedana di Bollate, quando Plain perde il controllo, si avvicendano anche Serena Boniardi e Irene Costa, mentre la Rhea passa in vantaggio al secondo con i punti segnati da Giogia Grombi (su singolo di Melany Sheldon) e Anastasia Marzi (su battuta in scelta difesa di Yuruby Alicart). Un altro punto arriva al quarto con una base ball concessa da Boniardi a Chiara Ambrosi con le basi piene; infine il punto del definitivo 4-0 lo segna al quinto inning Francesca Rossini, su singolo di Gaia Grasso.

Nell’altra semifinale le campionesse in carica dell’Inox Team Saronno hanno perso gara 1 e gara 2 a Forlì.

Risultati e programma

Semifinali serie A1 (si gioca al meglio delle 5 partite): Forlì-Inox Team Saronno 7-0, 8-4; Rheavendors Caronno-Mkf Bollate 1-6, 4.0. Sabato 16 settembre: alle 16 Inox Team Saronno-Forlì; alle 17 Mkf Bollate-Rheavendors Caronno; a seguire gara 4 se necessaria; eventuale gara 5 domenica mattina alle 11.

(foto: tribuna gremita ed una fase di gioco di Rheavendors-Mkf Bollate di sabato)

10092023