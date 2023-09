SARONNO – Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire con precisione quanto accaduto ieri sera alle 23 in centro. Al momento dalle prime ricostruzioni si parla di una rissa tra stranieri, egiziani e tunisini, con un ferito un ragazzo colpito alla testa con una bottiglia.

Sul posto sono subito accorse le pattuglie dei carabinieri della compagnia cittadina con gli stranieri che si sono dileguati. Un’ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo ha soccorso il ferito. I testimoni parlano di un lancio di sedie e bottigliate e qualcuno dei presenti parla anche di un coltello.

L’episodio che si è concluso con il fuggi fuggi dei contendenti per le vie del centro è arrivato al termine di una serata di tensione con diversi episodi come liti e tentativi di furto che hanno interessato anche alcune attività della zona di via Portici.

