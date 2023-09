SARONNO – “Adesso basta! Dopo due accoltellamenti di cui si è resa testimone la nostra città nella giornata di ieri, anche questa sera ennesimo atto di criminalità in pieno centro. Vedere personalmente ragazzi e ragazze impauriti e donne piangere dalla tensione, in un clima surreale fra ambulanze e pattuglie dei carabinieri non puó più essere accettato”.

E’ la dura nota scritta nel cuore della notte dal consigliere comunale, capogruppo di Obiettivo Saronno, Luca Amadio ha commento il movimentato episodio avvenuto in centro ieri sera.

“Nel Programma Elettorale il Sindaco introduceva la sezione “Sicurezza e Vivibilità” sostenendo che “ci sentiamo sicuri quando possiamo vivere la città con fiducia.” Dopo tre anni di amministrazione i cittadini possono affermare di sentirsi sicuri? Perchè non viene mai convocata la commissione sulla sicurezza? Perchè la polizia locale non presiede maggiormente le zone più a rischio della città? Perchè il tema sicurezza non viene affrontato in maniera efficace? Perchè i cittadini sono costretti a passeggiare senza orologi o collane in vista? Perchè dopo un certo orario si deve avere timore ad uscire? Perchè le attività commerciali non possono operare con tranquillità?”

E chiosa: “Saronno non deve più essere terra di conquista della criminalità! Quello che ho visto questa sera non fa onore a nulla e nessuno. Spero che l’amministrazione prenda in seria considerazione questo tema prima che sia troppo tardi…poi penso che hanno votato l’introduzione dell’imposta di soggiorno e le speranze svaniscono nel nulla…”.

