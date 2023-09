Per anni, il Bitcoin è stato praticamente da solo al vertice del mercato delle criptovalute, nonostante i suoi problemi. Ad esempio, le transazioni sono lente e la rete consuma molta energia. Con Bitcoin BSC, un nuovo clone della popolare criptovaluta, sviluppato sulla Smart Chain di Binance, più veloce ed economica, un altro contendente è entrato nella mischia.

La prevendita di Bitcoin BSC è stata lanciata solo il 5 settembre scorso, ma è già riuscita a raggiungere la ragguardevole cifra di 1 milione di dollari. Durante la presale, il token $BTCBSC viene venduto al prezzo di lancio di 0,99 dollari, una cifra che strizza l’occhiolino al prezzo che il Bitcoin aveva nel lontano 2011.

Per la prevendita sono disponibili il 29% dei token con un soft cap di 3,6 milioni e un hard cap di 6,125 milioni di token. Il successo di Bitcoin BSC è stato segnato dal suo meccanismo “Stake-to-Earn“, che fa sì che gli investitori possano guadagnare un reddito passivo sin dall’inizio. In questo modo, il progetto punta su investimenti a lungo termine e su un elevato coinvolgimento della community.

VAI ALLA PREVENDITA DI BITCOIN BSC

Rivivi la storia del Bitcoin – Sulla smart chain di BNB

Come suggerisce il nome, Bitcoin BSC ($BTCBSC) è un token sviluppato sulla BNB Smart Chain, che unisce i vantaggi di entrambi i mondi, la popolarità di Bitcoin e i vantaggi della BNB Smart Chain, e crea il cosiddetto “token 2.0”.

Tutti coloro che seguono le tendenze degli exchange di criptovalute decentralizzati come Uniswap o Pancakeswap, sanno che i token 2.0 sono attualmente molto redditizi. Come BTC20, ad esempio, che ha permesso di ottenere utili del 600% e oltre. PEPE2.0 e molti altri token non hanno eguagliato il successo degli originali.

Bitcoin BSC sembra essere arrivato proprio al momento giusto. Un token Bitcoin che colpisce per la rapidità delle transazioni e le commissioni basse, come avviene di solito sulla Smart Chain BNB. L’idea di poter beneficiare dei vantaggi di entrambi i mondi ha convinto gli investitori fin dall’inizio, segnando il successo della prevendita.

Nuovo meccanismo di consenso

A differenza dell’originale, Bitcoin BSC utilizza il meccanismo Proof of Stake per raggiungere il consenso. Per minare Bitcoin è necessario disporre di potenza di calcolo, il che non solo comporta elevati costi di elettricità, ma richiede anche un hardware molto costoso. Per questo motivo entrare nel mondo del mining di Bitcoin è oggi troppo coscoso per molti. Se il prezzo dovesse continuare a scendere, nemmeno i costi dell’elettricità potrebbero essere coperti.

Con Bitcoin BSC ($BTCBSC), invece, è possibile mettere in stake i token acquistati con un semplice clic del mouse e ricevere così un rendimento sotto forma di token aggiuntivi, come avviene anche con Ethereum (Ether). Il protocollo di staking di $BTCBSC si basa completamente sul tasso di emissione di Bitcoin, anche se il meccanismo alla base è diverso.

Gli investitori riceveranno i token $BTCBSC come ricompensa ogni 10 minuti, ossia ogni volta che sulla blockchain di Bitcoin viene confermato un nuovo blocco. Le ricompense si dimezzano ogni 4 anni, pertanto per rilasciare tutti i 21 milioni di $BTCBSC ci vorranno 120 anni. Proprio come l’originale. La quantità di ricompense che i titolari di Bitcoin BSC ricevono quando decidono di puntare dipende dalla dimensione del pool di puntate e dalla loro puntata.

Attualmente, l’APY (rendimento annuo) per lo staking è ancora del 532%. Questo valore è destinato a diminuire con la crescita del pool di staking, ma può attestarsi tra la tripla e la doppia cifra, il che corrisponde comunque a un rendimento considerevole. Soprattutto se si considera che non si devono sostenere costi elevati come nel caso del mining di BTC.

Gli investitori possono iniziare a fare staking immediatamente dopo l’acquisto, consentendo loro di ottenere rendimenti attraverso Bitcoin BSC anche prima della quotazione di $BTCBSC sugli exchange decentralizzati di primo livello. Lo staking prevede il blocco dei token per 7 giorni dall’inizio delle contrattazioni, dopodiché gli acquirenti possono decidere nuovamente se continuare a ricevere i rendimenti e lo staking, oppure ritirare i token.

La prevendita potrebbe terminare prima del previsto

Nonostante Bitcoin BSC sia un progetto nuovo, la prevendita è già esplosa raggiungendo il milione di dollari. Questo significa che presto potrebbe terminare. Di solito, le ICO impiegano alcuni giorni o settimane per “attivarsi” e farsi conoscere. Il che fa sì che solo verso la fine della prevendita ci sia un po’ di “movimento”.

Nel caso di Bitcoin BSC, invece, la domanda è estremamente elevata fin dall’inizio e già numerosi media internazionali hanno parlato del progetto. Si può restare aggiornati attraverso i canali Telegram e X (Twitter) ufficiali.

VAI ALLA PREVENDITA DI BITCOIN BSC