SARONNO – Presentazione ufficiale per il Fbc Saronno al centro sportivo Matteotti di via Sampietro: appuntamento alle 18.30 con Germano Lanzoni, lo speaker del Milan, che ha presentato sul campo tutte le squadre biancocelesti che hanno sfilato sul terreno di gioco: i tesserati sono 200 e le formazioni, da più piccoli ai più grandi, sono dieci compresa la prima squadra neopromossa in Eccellenza e che al debutto domenica ha vinto 3-0 sulla Vergiatese.

Al Matteotti per la festa dello sport promossa dal Fbc Saronno anche una rappresentanza della Osa Atletica Saronno e l’intera squadra dell’Inox Team Saronno che ha portato la Coppa Italia di softball appena conquistata a Bologna.

All’evento anche il sindaco Augusto Airoldi con l’assessore allo Sport, Gabriele Musarò; tanti sostenitori compresi quello storici del Fronte ribelle. “Un orgoglio rappresentare Saronno e questa società” ha detto l’allenatore Danilo Tricarico. Sul campo anche il presidente Giuseppe Giglio, il direttore generale Marco Proserpio, il responsabile organizzativo Piero Garau, il direttore sportivo Ivan Zampaglione e tutti gli altri.

(foto: alcuni momenti della serata)

11092023