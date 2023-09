ROVELLO PORRO – La biblioteca itinerante al mercato: oggi dalle 9 alle 12 il furgone Biblioave sarà presente in occasione del mercato settimanale. “Tanti libri per grandi e piccini” come ricordano i volontari dell’associazione Ave, che saranno presenti sul posto per fornire suggerimenti ai concittadini ed invogliarli ad approfittare di questa iniziativa culturale.

Si tratta di una iniziativa che raccoglie sempre molti consensi, e sicuramente di alta valenza culturale, progetto molto interesante per avvicinare nuovi utenti alla biblioteca anche al di fuori del contesto abituale e delle strutture “tradizionali”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: la biblioteca itinerante di Rovello Porro, che sarà quest’oggi nelle vie del marcato del paese, grazie al contributo dei volontari dell’associazione Ave)

12092023