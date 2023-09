SARONNO – Un record di presenze e una grande qualità di servizio hanno permesso alla piscina di via Miola, gestita dalla Saronno Servizi Ssd, di riconfermarsi, con un’ottima stagione estiva, una delle protagoniste della vita cittadina.

Un servizio importante per la città di Saronno e il suo comprensorio anche per aiutare a superare le giornate con temperature oltre i limiti stagionali, contribuendo a rinfrescare e regalare un diversivo a utenti di tutte le età.

L’impianto di via Miola grazie alla qualità delle sue offerte ha saputo rispondere alle esigenze di tutti e alla voglia di stare all’aperto dando la possibilità di concedersi ore di svago e serenità.

A raccontarlo sono i numeri: oltre 20 mila biglietti venduti a cui si sono aggiunti 2.300 ingressi per oratori e associazioni, oltre 700 abbonamenti di nuoto libero venduti.

A questi numeri si aggiungono i ricercatissimi corsi estivi: adulti nuoto, acqua fitness, bambini e acquaticità neonatale che hanno visto i posti esauriti già dalle prime settimane.

Al successo dell’impianto natatorio contribuisce un ampio spazio verde, la possibilità di affittare ombrellone e sdraio nella speciale area relax (che offre riservatezza e tranquillità). Apprezzatissimi anche gli scivoli per bambini che hanno contribuito a rendere più piacevole la permanenza in piscina per tutte le famiglie. L’impianto è anche stato il centro di tanti momenti di condivisione con il servizio del bar Stel che

ha offerto serate ad associazioni ed eventi.

“Quest’anno – spiega Cesare Fusi amministratore unico della Saronno Servizi Ssd – la vasca esterna ha compiuto 20 anni. In questi 20 anni abbiamo lavorato affinché la piscina esterna e lo spazio relax fossero più funzionali, accoglienti e sicuri. Ringraziamo tutti gli utenti che anche quest’anno ci hanno dato fiducia e hanno scelto di passare del tempo nel nostro impianto. Un ringraziamento particolare a tutti i collaboratori della Saronno Servizi Ssd per il lavoro svolto”.

