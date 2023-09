SARONNO – “lLa violenta rissa di sabato sera è stata raccontata nella popolare trasmissione radiofonica ‘La Zanzara’ di Giuseppe Cruciani e David Parenzo. In particolare Cruciani, ospite da amici a Saronno, ha assistito in prima persona alla rissa”.

Inizia così la segnalazione arrivata da un lettore de ilSaronno. Effettivamente nella puntata di ieri del celebre format di Radio24 Cruciani parlando di sicurezza a raccontato di essere stato sabato sera a Saronno a casa di amici e di aver assistito dal terrazzo alla rissa tra tunisini ed egiziani avvenuta in piazzetta Portici partita da una molestia ad una donna.

Cruciani di essere rimasto impressionato soprattutto dalla furia e dalla rabbia di uno dei contendenti che si è scagliato contro i carabinieri.

“La Zanzara – prosegue il saronnese che ha seguito il programma in diretta – è una delle trasmissioni radiofoniche più seguite in Italia e Saronno oggi non ha fatto una bella figura davanti a mezzo milione di ascoltatori. È stata raccontata come una citta in cui si fronteggiano bande di tunisini e egiziani. Spero che la prossima volta che sentirò citare Saronno sia per farti più lieti. Oggi mi sono vergognato vivere a Saronno perché purtroppo so che questa è la normalità e che nel weekend ci sono stati anche due accoltellamenti“

