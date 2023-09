SARONNO – Domenica 10 settembre la sezione di Saronno AnpdI, associazione nazionale paracadutista d’Italia, rappresentata dal presidente Pier Angelo Sessolo, dal segretario Marcello Caddeo, l’alfiere Filadelfio Nascone e i soci Angelo Leoni, Renato Moretti e Fabrizio Berna si sono imbarcati sull’Accademy blues per raggiungere le secche della Meloria. Una volta raggiunto il punto in 5 sub coordinati dal nostro socio Fabrizio Sberna, si sono immersi portando con se il labaro di sezione, la bandiera del Comune di Saronno e la bandiera della 5^Compagnia Pipistrelli.

Nella zona il 9 novembre 1971 la Meloria avvenne un incidente aereo che coinvolse un aereo militare britannico con a bordo sei membri dell’equipaggio e quarantasei militari della Brigata paracadutisti “Folgore”. Tra questi Arturo Deiana cittadino di Saronno scomparso nella tragedia della Meloria.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione