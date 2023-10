SARONNO – TRADATE La sezione di Saronno dell’associazione nazionale paracadutisti d’Italia anche quest’anno ha partecipato alla “Staffetta degli ideali”. Il gruppo di Saronno era presente all’accensione della fiaccola a Tradate ed ha dato il cambio proprio al gruppo locale prima di passare il testimone alla sezione di Desio.

“Nata nel 2003 la “Staffetta degli Ideali” organizzata dall’Anpadi – spiegano gli organizzatori – ha lo scopo di commemorare la ideale “fiaccola del paracadutismo militare” accesa dalle scuole militari di paracadutismo ad iniziare dalla scuola di castel Benito, Tarquinia, Tradate e Viterbo prima di giungere, idealmente, all’attuale centro addestramento di paracadutismo in Pisa. Non è quindi una competizione agonistica oppure una impresa podistica ma una riverente “corsa del cuore” nel ricordo di tutti coloro che sono divenuti paracadutisti militari, in guerra ed in pace, passando per quelle “fucine di uomini” quali erano le Scuole di allora e quale è la Scuola di oggi che riceve il loro lascito ideale. Alla staffetta partecipano sia i soci dell’Anpadi che militari in servizio a titolo personale, oppure inquadrati come reparto”.

E dalla sezione di Saronno arriva un profondo grazie “ai nostri tedofori Andrea Pagani, Davide Montani, Fabrizio Sberna che con la loro corsa,

hanno mantenuto fede all’impegno della nostra sezione, mantenendo alti i valori di noi paracadutisti.

