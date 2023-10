SARONO – Dopo il successo della prima edizione la zavorrata solidale per ricordare Claudio Bonaiti si prepara a diventare una tradizione saronnese.

Ieri a Saronno si è svolta la prima “Zavorrata Solidale” a dare supporto c’erano le sezioni parà di Cremona, Busto, Tradate d infine quella di Como con il consigliere regionale Foglia: “Hanno dimostrato che i paracadutisti – spiegano gli organizzatori di Anpdi Saronno – non hanno in mente solo i lanci! Ma hanno dimostrato che i veri parà sono anche quelli a terra, compiendo oggi il nobile gesto di portare viveri alimentari di prima necessità per i bisognosi del nostro territorio. Un esempio di solidarietà molto apprezzato dalla Amministrazione Comunale con cui si è deciso di riproporre annualmente l’evento”.

A concludere la Zavorrata si è assistito al lancio del tricolore da 500 metri quadrati ed altri paracadutisti. Questi 2 eventi sono stati organizzati per un memoriale di Claudio Bonaiti Paracadutista del Tuscania morto durante una gara podistica essendo lui un atleta del Saronno.

QUI LA CRONACA DELLA GIORNATA

