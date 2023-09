SARONNO – La giornata piovosa, l’altro ieri, non ha fermato Piero Armenti: “Ho fatto una bella passeggiata a Saronno, con pasto per 10 euro!” ha scritto sui social il famoso giornalista e urban explorer, che tra l’altro gestisce il sito “Il mio viaggio a New York”, e che ha mezzo milione di followers su Instagram. Non è mancato il video su Facebook per raccontare la propria esperienza saronnese.

“Centri storici italiani, ma quanto sono belli!” le parole di Armenti camminando in corso Italia, che poi si è concesso una degustazione dei celibri amaretti di Saronno, un caffè sempre in centro. E poi si è soffermato sui prezzi di Saronno, “mi sembrano ragionevoli, quasi quasi vengo ad abitare a Saronno, 20 minuti da Milano, non è male”. Per Armenti anche una tappa ad ammirare la storica chiesa di San Francesco, con elogi per la Società storica saronnese che ha collocato pannelli informativi sugli edifici di maggiore pregio.

15092023