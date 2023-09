SARONNO – “Il sindaco mi ha chiesto di fare delle comunicazioni e, su sua richiesta che condivido, vista la necessità di riservatezza per il tema trattato, la seduta sarà secretata. Per questo invito i cittadini a lasciare la sala”. Così ieri sera il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli ha annunciato che parte della seduta del consiglio comunale sarebbe stata a porte chiuse.

La convocazione dell’assemblea cittadina era nell’auditorium Aldo Moro alle 20,30 a causa dei lavori in corso in Sala Vanelli dopo le infiltrazioni di pioggia dal tetto. Dopo le comunicazioni del presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli sulle commissioni la seduta è iniziata con l’annuncio delle comunicazioni secretate.

Così pochi minuti prima delle 21 i cittadini presenti tra cui il segretario del Pd Rino Cataneo, la presidente di Obiettivo Saronno Novella Ciceroni e il commissario di Forza Italia Maria Assunta Miglino e il membro del cda della Saronno Servizi Annalisa Renoldi hanno lasciato l’auditorium uscendo nella parte alta della sala e restando nella passerella.

Uno scenario un po’ surreale con i saronnesi al buio con gli agenti della polizia locale e sotto il cielo illuminato dai lampi. Intorno alle 2130 l’invito del presidente Gilli a rientrare con la seduta che è ripresa in forma pubblica.

Pochi dubbi in realtà sui temi della comunicazione. Fin dai primi minuti l’ipotesi è quella di un aggiornamento del sindaco sul tema della sicurezza soprattutto visto il confronto con il Prefetto avvenuto nelle ultime ore. A incuriosire è invece è la scelta delle comunicazioni secretate ad inizio seduta. Mentre si sento le voci dibattere in sala all’esterno cittadini ed addetti ai lavori si chiedono come mai non si sai convocata una conferenza di capigruppo (magari con l’aggiunta degli indipendenti) in modo da affrontare il tema in riservatezza con meno clamore.

Del resto le sedute secretate negli ultimi anni si contano sulle dita di una mano come quella realizzata dall’ex sindaco Alessandro Fagioli sulla Rsa Focris. Era stata ipotizzata per discutere la mozione di Obiettivo Saronno sulla vicenda della nomina della moglie di un’esponente della giunta in una commissione valutatrice ma la mozione era stata ritirata.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione