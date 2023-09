SARONNO – Studenti mandati a casa e comune subito mobilitato con l’assessore ai Lavori Francesca Pozzoli e quello all’istruzione Gabriele Musarò che si è subito diretti sul posto per un sopralluogo. E’ la situazione di stamattina alla scuola media Bascapè di via Ramazzotti. A causarla i temporali di questa notte che a partire dall’una ha visto intense precipitazioni su tutta la città di Saronno.

Il personale non docente arrivato stamattina per le consuete operazioni di apertura ha trovato una situazione così critica da rendere necessario la chiusura dell’istituto. La decisione è stata presa dalla dirigente scolastica mettendo al primo posto la sicurezza dei ragazzi che sono stati mandati a casa perchè gli spazi non erano idonei per lo svolgimento dell’attività didattica. Immediato il contatto con l’Amministrazione comunale dove si sono attivati polizia locale, ufficio tecnico e anche l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli che quest’estate e seguito tutti i cantieri sia di manutenzione ordinaria sia quelli legati ai danni del maltempo in prima persona.

