SOLARO – Ville Aperte in Brianza, che avrà luogo da oggi 16 settembre al 1 ottobre, è un progetto gestito e coordinato dalla Provincia di Monza e Brianza, giunto nel 2023 alla ventunesima edizione. Dall’anno scorso, anche Solaro partecipa alla rassegna, mettendo in mostra le proprie bellezze artistiche, storiche e culturali, tra le quali l’Oratorio Santi Ambrogio e Caterina e, novità di quest’appuntamento, Villa Borromeo.



Il territorio della Brianza è caratterizzato dalla presenza diffusa delle Ville Gentilizie, anche dette Ville di Delizia, abitazioni fatte costruire nel corso dei secoli dalle ricche famiglie milanesi che qui vi trascorrevano i periodi di vacanze e riposo. La presenza capillare sull’area (sia in contesti urbani che rurali), l’appartenenza a diversi periodi storici ed artistici, con la possibilità di narrare in senso diacronico la storia del territorio, l’unicità di talune strutture, degli affreschi e dei giardini storici, attribuiscono alle Ville di Delizia, considerate nel loro insieme – compresa la prestigiosa Villa Reale di Monza – un ruolo strategico per la promozione del territorio. L’obiettivo di Ville Aperte in Brianza è quello di offrire un format innovativo di valorizzazione del territorio e di recupero della propria identità da parte della comunità, con la straordinaria apertura in contemporanea di oltre cento beni culturali e attraverso nuove modalità di fruizione: accanto alle visite guidate, sono stati introdotti eventi studiati e realizzati ad hoc nei luoghi della cultura in collaborazione con le associazioni culturali attive nel territorio della Brianza.

Il format della manifestazione prevede nel mese di settembre l’apertura con visita guidata delle Ville di Delizia del territorio: alcune di esse sono sempre aperte durante tutto l’anno e fruibili dai visitatori, altre invece non sono accessibili per gran parte del tempo, per cui la loro disponibilità straordinaria rappresenta un’occasione unica per visitarle e conoscerle. La manifestazione è cresciuta nel tempo, arrivando ad aggregare quest’anno in cinque Province lombarde un partenariato composto da 84 soggetti pubblici e privati non profit, che permettono di aprire al pubblico più di 150 beni.



Monica Beretta, assessore alla Cultura: “Siamo molto orgogliosi del nostro patrimonio storico e artistico e per il secondo anno Solaro sarà presente all’edizione autunnale di Ville Aperte. Ringrazio la Parrocchia e i volontari dell’associazione Amici Oratorio Santi Ambrogio e Caterina per la collaborazione, apertura e organizzazione delle visite guidate. Quest’anno proponiamo due percorsi: la visita dell’Oratorio Santi Ambrogio e Caterina e l’itinerario “Alla scoperta di Solaro tra Storia e monumenti”. La grande novità è l’apertura di Villa Borromeo dopo l’ultimo intervento di restauro e riorganizzazione degli spazi interni avvenuto durante l’estate. Quest’anno proporremo anche due speciali momenti musicali: uno sabato 23 settembre e l’altro sabato 30 settembre alle 21 in Villa Borromeo. Ci tengo particolarmente a ringraziare tutti coloro che hanno dato una mano per la realizzazione degli eventi e il Corpo Musicale Attilio Rucano di Solaro per la partecipazione”.

Per partecipare alle visite occorre prenotarsi sul sito di www.villeaperte.info. In allegato la proposta integrale della rassegna, la presentazione dell’Oratorio Santi Ambrogio e Caterina e la presentazione dell’itinerario “Alla scoperta di Solaro tra Storia e monumenti”.

(foto archivio)