SARONNO – Nel fine settimana si scopriranno i nomi delle due squadre che si contenderanno lo scudetto nella Serie A1 softball 2023: si riparte dal largo vantaggio (2-0) di Forlì contro l’Inox Team Saronno, mentre la serie tra Mkf Bollate e Rheavendors Caronno ricomincia dall’1-1.

Semifinale A: Mkf Bollate-Rheavendors Caronno (serie 1-1)

Le prime due partite, disputate in casa della Rhea, hanno in parte ricalcato le previsioni della vigilia: Bollate ha vinto una gara 1 estremamente fallosa grazie alle battute arrivate nel momento giusto da parte di Laura Bigatton (anche lanciatrice vincente, con un solo punto subito non a suo carico) e Gabriela Slaba, uno degli acquisti di questa stagione che hanno aiutato la formazione di Arocha a chiudere in testa la stagione regolare. Nella seconda partita Caronno ha sfruttato al meglio la sua arma migliore, Yilian Tornes. La mancina cubana ha lanciato una one-hitter con 12 K nel momento più delicato della sua squadra, confermandosi la miglior lanciatrice straniera degli ultimi anni in campionato.

Bollate può ora contare sul fattore campo, nonostante nella semifinale dello scorso anno sul diamante bollatese le due formazioni si divisero la posta, e resta la squadra favorita, ma deve porre molta attenzione. Caronno, infatti, oltre a poter contare su Tornes, ha dimostrato anche in gara 1 di essere estremamente pericolosa, battendo un maggior numero di valide rispetto alle avversarie anche in quella circostanza.

Semifinale B: Inox Team Saronno-Forlì (serie 2-0 Forlì)

La principale sorpresa del primo fine settimana di semifinali è quella arrivata dal “Buscherini” di Forlì, dove le padrone di casa, spinte da un attacco roboante capace di segnare 15 punti in due partite, si sono portate ad una sola gara dalla finale Scudetto. Il campo ha raccontato una storia completamente diversa da quella che si era vista in stagione regolare, nella quale Saronno aveva vinto tutte e quattro le sfide contro Forlì, offrendo una Ilaria Cacciamani in piena forma sia in pedana di lancio (6 shutout inning con 6 strikeout e un cambio di velocità mortifero) sia nel box di battuta (4-6, doppio, 2 RBI) e soprattutto una Noemi Giacometti in grande spolvero: 5-7, 3 R, doppio, HR, 5 RBI. Tutti i tre fuoricampo battuti nel primo sabato di semifinale sono arrivati dal lineup romagnolo (Giacometti, Gasparotto, Ricchi) che si è confermato il più potente del campionato.

Le campionesse d’Italia in carica, fresche della vittoria in Coppa Italia, sono ora chiamate ad un’impresa che appare ardua, ma non impossibile. A Saronno, contro Cacciamani e Sutherlin e ad eccezione della seconda ripresa di gara 2, è mancato l’attacco (9 valide in totale nel doppio incontro), così come la pedana di lancio, dal momento che Alice Nicolini e Stephanie Trzcinski hanno lanciato la peggior partita delle rispettive stagioni. Solo il campo ci dirà se per la squadra guidata da Steven Manson sia stata solamente una giornata particolarmente storta o le nerazzurre dovranno abdicare.

Gara 3 e gara 4 di Bollate-Caronno saranno trasmesse integralmente in diretta sul canale Youtube FIBS Channel e, dalle ore 20, anche su MS Channel (canale 814 Sky).

In caso di una, o più, gare 5 domenica mattina sarà garantita la copertura televisiva su uno dei due campi.

Programma sabato 16 settembre

Gara 3 alle 16 (ev. gara 4 +30’ dopo la fine di gara 1) Inox Team Saronno-Forlì (serie 2-0 Forlì).

Gara 3 alle 17 (gara 4 +30’ dopo la fine di gara 1) Mkf Bollate-Rheavendors Caronno (serie 1-1).

Programma domenica 17 settembre

Ev. gara 5 alle 11 Mkf Bollate-Rheavendors Caronno.

Ev. gara 5 alle 11 Inox Team Saronno-Forlì.

