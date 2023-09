SARONNO – Grande lavoro in questi giorni all’Rsa Focris di via Don Volpi per portare il proprio contributo all’Alzheimer Fest di Gavirate, in programma sabato 16 e domenica 17 settembre. L’iniziativa è un articolato palinsesto di iniziative per raccontare modalità integrate per affrontare la relazione con la persona con demenza, da contesti domiciliari a residenziali a città che hanno fatto il percorso culturale e formativo per considerarsi “dementia friendly”.

In particolare l’rsa saronnese ha allestito la mostra “Star di casa nostra”:

“La mostra è nata da una difficoltà, che si è dimostrata essere una grande opportunità. Un tirocinante ha espresso disagio a relazionarsi con persone fragili e compromesse, ma ha avuto un’intuizione chiedendo di poter utilizzare come “tramite” la macchina fotografica, suo strumento di lavoro per molti anni. I volti di molti ospiti, i loro atteggiamenti ci hanno riportato alla mente quelli di attori che hanno girato film famosi: è bastato proiettare alcune immagini o far ascoltare brani di colonne sonore per vedere che spontaneamente alcuni ospiti hanno assunto posizioni, indossato cappelli, afferrato oggetti per entrare perfettamente nella parte. La tecnologia moderna ha poi permesso di aggiungere le locandine dei film sullo sfondo … e il gioco si è realizzato!”

Chiaro l’intento: “Anche questa mostra, nel suo piccolo, vuol essere voce di persone che abitano le RSA, che nella vita, proprio come noi andavano al cinema, ascoltavano musica, si divertivano, andavano alle mostre…! Ma soprattutto sono quelle stesse persone che hanno fatto le mondine come in “Riso amaro”, hanno vissuto come “nell’Albero degli zoccoli”, hanno fatto i minatori come in “Le stelle stanno a guardare”.

Abbiamo pensato di inserire qualche foto realizzata in passato, per due motivi: primo perché involontariamente già ricordava film famosi, secondo per non dimenticare chi non c’è più. Senza grosse pretese, da dilettanti allo sbaraglio, crediamo che dopo anni bui d’isolamento prevalga la voglia di leggerezza, di gioco, di condivisione, ma non d’improvvisazione: ogni scatto è stato pensato per non ledere mai la dignità di nessuno, ma per valorizzare ognuno!”.

Focris da anni partecipa con proprie risorse all’iniziativa, quest’anno con un percorso che coniuga memoria a fotografia e cinema: il Chiostro di Voltorre ospiterà una ventina di immagini il prossimo weekend e la spiegazione del progetto “immaginiamo già la felicità delle “star di casa nostra” nell’uscita che organizzeremo domenica 17 settembre”.

