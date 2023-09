CESANO MADERNO – Una partita ricca di emozioni ed equilibrata che sembra non finire mai quella disputata a Cesano Maderno tra i padroni di casa dell’Ac Cesano Maderno e Amor Sportiva Saronno valida per la seconda giornata del girone H della seconda categoria.

La gara si sblocca dopo 9 minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara con la rete dei padroni di casa che, dopo un’occasione da goal dell’Amor, ripartono in contropiede e insaccano la palla in rete grazie ad una deviazione del difensore saronnese che condanna l’estremo difensore di trasferta.

Dopo la rete subita e l’infortunio al ginocchio del giocatore dell’Amor Melito, gli ospiti tornano in partita con Caso che pareggia il risultato e da il via all’assedio dell’Amor che porterà nel giro di 10 minuti alla doppietta di Banfi che ribalterà momentaneamente il risultato a 1-3. Gli ospiti, però, dopo le tre reti abbassano la propria concentrazione in fase difensiva e a causa di diversi errori ed indecisioni subiscono ben due reti dagli avversari nel recupero del primo tempo che pareggiano momentaneamente il risultato.

Secondo tempo regolamentare sulla falsariga della prima metà, nel quale gli ospiti partono subito forte e trovano immediatamente il goal del 3-4 nuovamente con Banfi che firma una tripletta con un pallonetto sul portiere avversaria dopo una grande azione solitaria. Dopo la rete del vantaggio la squadra ospite cerca di allungare il risultato assediando l’area di rigore avversaria con diverse pericolose azioni da goal che culmineranno al minuto 57 con la rete di testa di Pustorino che firma il 3-5.

Nel momento in cui l’Amor sembrava avere tra le mani le sorti della partita un fallo nella propria area di rigore causa un penalty per i padroni di casa che, concretizzandolo dagli undici metri, riapre la partita. Dopo diverse azioni da ambe le squadre arriva il clamoroso pareggio del Cesano Maderno su ribattuta dopo che il pallone era rimbalzato sul palo successivamente ad una magnifica rovesciata di 2.

Finisce dunque 5-5 una partita assurda che sembrava non finire mai tra un’Amor piena di rimorsi e un caparbio Cesano Maderno. Un pareggio indubbiamente amaro per l’Amor Sportiva visto che ben due volte, a causa di ingenuità, si è fatta pareggiare nonostante il doppio vantaggio perdendo così due punti importanti ai fini della classifica vista anche la sconfitta pesante della scorsa giornata contro la Virtus Cermenate.

AC CESANO MADERNO – ASD AMOR SPORTIVA 5-5

Ac CESANO MADERNO: Maddaloni, Gueye, Cittadino, Barzaghi, Isella, Giglio, Marchesano, Carella, Andreazza, Cenderelli, Capodivento. A disposizione: Sanfilippo, Bisogni, Spotti, Spreafico, Romeo, Masiero, Govoni, Gentile, Coppola. All: Littera.

Asd AMOR SPORTIVA: Lovera, Pustorino, Codari, Spaudo, Marabelli, Gariboldi, Aloardi, Caso, Rubino, Melito, Nigro. A disposizione: Chiti, Uboldi, Caldera, Wagner, Crosta, Boschetto, Banfi, Pilato, Busnelli. All: Boldorini