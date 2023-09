CISLAGO – Una partita a senso unico e ricca di goal la seconda stagionale del Cistellum giocata questo pomeriggio in casa contro gli avversari del Dal Pozzo sovrastati nettamente dalla superiorità dei padroni di casa.

La gara si sblocca dopo 15 minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara, ruolo ricoperto quest’oggi da Fardani della sezione di Como, minuto nel quale Rimoldi con una “sassata” da fuori area firma l’1-0 portando in vantaggio i padroni di casa. Vantaggio e gioia che però durano solamente 120 secondi visto l’immediato pareggio del Dal Pozzo con Giacumbo che con un pallonetto di testa scavalca l’estremo difensore del Cistellum. La partita entra così nel vivo e i padroni di casa aumentano il pressing trovando nel giro di 15 minuti altri due gol con Lobianco al minuto 22 e Moiana con un’azione solitaria spettacolare al 32’ che fa finire i primi 45 minuti regolamentari con il parziale di 3-1.

Seconda metà di gara sulla falsariga del primo tempo nella quale il Cistellum allunga maggiormente il risultato portandosi inizialmente in vantaggio di tre reti grazie ad un altro magnifico goal di Lobianco che da vera punta protegge palla, si gira e la insacca in porta e successivamente con Jabiri che su ribattuta firma il 5-1 che conclude la partita.

Cistellum che dunque stravince la seconda stagionale restando così al primo posto del girone H di Como della seconda categoria a punteggio pieno insieme a Gerenzanese e Figino Calcio. Risultato invece umiliante per il Dal Pozzo che resta all’ultimo posto della classifica a zero punti.

ASD CISTELLUM 2016 – ASD DAL POZZO 5-1

Asd CISTELLUM 2016: D’Auria, Sassi (44′ pt 13), Moiana, Anzani (16′ st Viola), Simone, Morosi, Cozzi (19′ st Jabiri), Ciccone (7′ st Mancini), Lobianco, Rimoldi, Montorio (26′ st Milani). A disposizione: Naccari, Hati, Macchi, Crescente.

Asd DAL POZZO: Barzano, Cappelletti (16′ st Osculati), Antonini, Barone, Stefanizzi, Copreni, Capici, Castelnovo, Pietrzyk (16′ st Volpato), Giacumbo (1′ st Canti), Maggiore. A disposizione: Daga, Algeri, Corradini, Martinelli, Spitaleri. All: Borgatti.

Marcatori: Rimoldi 15’ pt (c), Giacumbo 17’ pt (d), Lobianco 22’ pt 17’ st (c), Moiana 32’ pt (c), Jabiri 25’ st (c).

(foto da Cistellum)