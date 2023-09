ROVELLO PORRO – “A seguito dei guasti conseguenti al maltempo che hanno danneggiato in modo irreversibile la rete elettrica del sottopasso pedonale di via Verdi e creato seri problemi alla cabina Enel di distribuzione si informano i cittadini che il sottopasso di Via Verdi è stato completamente allagato dalla massa d’acqua proveniente dalla soprastante linea ferroviaria a causa della mancata chiusura, da parte delle Ferrovie Nord, della canalizzazione sulla massicciata dei binari. A questo riguardo, è in corso la valutazione dei danni da imputare alle ferrovie”. Lo comunica l’Amministrazione comunale rovellese.

Nel frattempo l’Amministrazione civica si è attivata con proprie risorse per accelerare il più possibile gli interventi di ripristino attivando le procedure di gara per il rifacimento dell’intero impianto elettrico. La ditta incaricata che, come tutte le imprese, è fortemente coinvolta su più fronti nei ripristini dei danni derivanti dal maltempo, procederà il prima possibile al rifacimento di tutto l’impianto elettrico andato distrutto.

Per quanto riguarda la cabina Enel, che ha lasciato parte del paese senza energia elettrica, subito dopo il 24 luglio, l’Amministrazione comunale ha continuamente sollecitato Enel Distribuzione alla riparazione del tetto ammalorato della cabina di via Dante. “Enel Distribuzione, con propria squadra, è intervenuta, purtroppo, solo per mettere in sicurezza il tetto, senza effettuare alcun intervento. Più volte l’Amministrazione ha chiesto la riparazione per prevenire possibili interruzioni di elettricità in caso di pioggia. A causa dei ritardi di Enel, gli apparati elettrici allocati nella cabina medesima si sono guastati causando l’interruzione dell’energia elettrica in parte del paese con i disagi conseguenti” riepilogano dal Comune.

