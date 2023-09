SARONNO – Sono previsti una quarantina di partecipanti per la camminata spirituale organizzata da Nuovi stili di vita per la custodia del Creato e la comunità pastorale Laudato Sii di Bovisio Masciago.



“Partiremo da Saronno – spiega Daniela Furlan dell’associazione organizzatrice – dove Luigi Monti è morto, per andare a Bovisio Masciago, dove è nato. Sì tratta di sedici chilometri anche simbolici, per ripercorrere a ritroso la sua vita e riscoprirne la spiritualità.”



Il cammino montiano, però, non è solo concentrato sulla spiritualità del viaggio lento, ma anche alla cura del territorio affinché possa essere ammirato e custodito in un turismo sostenibile. Il percorso attraverserà cinque comuni: Ceriano Laghetto, Cogliate, Solaro, Cesano Maderno, dove è prevista la tappa per un pranzo in compagnia, e Bovisio Masciago, da cui si poi tornerà indietro in treno.

“Tutti i comuni sono stati coinvolti nella messa in sicurezza di questa camminata – continua Daniela Furlan – Per il 2025, quando ci sarà il bicentenario della nascita, questo cammino diventerà stabile: una ricostruzione storica, spirituale e turistica della vita del beato. Lo scopo del camminare lento è quello di osservare ciò che c’è attorno a noi, anche nella natura del parco Groane.”

L’iniziativa di inserisce all’interno del Festival Terra Mater.