SARONNO – E’ un 40enne di Uboldo il conducente del furgone-pirata che ha investito una donna che faceva jogging.

“A seguito dei guasti conseguenti al maltempo che hanno danneggiato in modo irreversibile la rete elettrica del sottopasso pedonale di via Verdi e creato seri problemi alla cabina Enel di distribuzione si informano i cittadini che il sottopasso di Via Verdi è stato completamente allagato dalla massa d’acqua proveniente dalla soprastante linea ferroviaria a causa della mancata chiusura, da parte delle Ferrovie Nord, della canalizzazione sulla massicciata dei binari. A questo riguardo, è in corso la valutazione dei danni da imputare alle ferrovie”. Lo comunica l’Amministrazione comunale rovellese.

Sfidano anche la pioggia i settanta iscritti online a Salvala: la ciclopedalata turistica che partirà da Saronno ieri mattina alle 9. Salvala ai configura come una biciclettata turistica, che unisce sport e cultura: alle 8 di questa mattina i primi sportivi si sono trovati di buon ora per la prima visita guidata al Santuario di Saronno, per poi lanciarsi in strada, alla volta di Laveno. Un percorso di circa 65 chilometri prevalentemente su ciclabili, che coinvolge un ampio sforzo organizzativo.

Sono stati una quarantina i partecipanti per la camminata spirituale organizzata da Nuovi stili di vita per la custodia del Creato e la comunità pastorale Laudato Sii di Bovisio Masciago.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

18072023