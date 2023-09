SARONNO – Un percorso gioco per i più piccoli, uno spazio dove disegnare per terra coi gessetti, mostre di mail art e acquerelli da guardare e dipingere, una zona per le mamme con fasciatoio e un vero sostegno motivazionale e persino un’area casting con i registi Luciano Silighini e Ivan Brusa.

Sono alcune delle proposte del Parking day la seconda edizione che si tiene in città nella zona di via Corcordia. Entusiasta l’assessore Francesca Pozzoli che fin dalle prime fasi dell’allestimento era presente nella zona ed ha dato il proprio contributo.

“Siamo davvero soddisfatti dai 4 spazi dell’anno scorso siamo passati a 18 con tanti cittadini che si sono messi a disposizione della comunità con tante proposte non solo da vedere ma anche con cui i partecipanti possano cimentarsi. E poi stiamo facendo vivere il parco degli Alpini uno spazio storico della città ma che viene riscoperto anche per ospitare eventi”.

Presente anche l’assessore Gabriele Musarò che rimarca la valenza educativa degli spazi “per un uso più sostenibile e inclusivo della città”.

