di EZIO MOTTERLE

L’appuntamento col futuro è per domani pomeriggio a Volandia di Somma Lombardo. Si parlerà di come realizzare una “hydrogen valley” in provincia di Varese dando vita a una filiera di produzione e consumo di idrogeno verde, “a supporto della crescita sostenibile dell’aeroporto di Malpensa e della transizione green dei cluster industriali del Varesotto”. Sono questi in sintesi gli obiettivi del progetto europeo TH2icino di cui sono partner Rina (multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica), Confindustria Varese, Sea e Comune di Busto Arsizio, oltre ad altre realtà italiane, francesi, spagnole e greche, impegnate a diverso titolo nello sviluppo delle tecnologie legate all’idrogeno prodotto attraverso un processo sostenibile di elettrolisi dell’acqua alimentata da fonti rinnovabili di energia (solare, eolica, idroelettrica) senza emissioni di anidride carbonica. “Eau de hydrogène”, il profumo del futuro che non profuma, è l’immagine con cui si è lanciata l’iniziativa. Tra gli obiettivi della Sea, la società che gestisce il sistema aeroportuale milanese, c’è quello di imprimere un’accelerazione al processo di decarbonizzazione del settore aereo. Da qui la scelta di questa nuova fonte di energia (“realmente a zero emissioni perché lo scarto della sua combustione è semplice acqua”) che potrebbe essere utilizzata dal 2035 anche nel trasporto aereo. Il gruppo Sea fa parte del progetto europeo “Holistic green airport” il cui impegno è di ridurre appunto le emissioni di anidride carbonica. Il primo traguardo è dunque la realizzazione di un impianto di produzione e distribuzione di idrogeno a Malpensa per alimentare i mezzi dell’aeroporto e del trasporto pubblico sul medio e lungo raggio. Il tutto grazie alla produzione dell’essenza più preziosa del mondo, “si chiama eau d’hydrogène ed è semplice acqua, l’unico prodotto della combustione dell’idrogeno”. Di grande valore strategico, questo progetto – al convegno di domani sarà presente anche il ministro Matteo Salvini – farà appunto di Malpensa nel giro di una decina d’anni una “hydrogen valley” di riferimento per tutto il territorio in cui tecnologie, infrastrutture e servizi all’avanguardia daranno un forte impulso alla decarbonizzazione. Nel segno di un futuro che si vuole sempre più green.

