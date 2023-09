SARONNO – Si rinnova oggi l’appuntamento con il 52esimo Gran premio città di Saronno organizzato dal Pedale Saronno in via Roma e strade del centro, partenza alle 14. L’appuntamento è aperto a tutte le categorie da 61 a G6 e MpG. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della corsa per la giornata di domenica 17 settembre, dalle 12 alle 19, è stata disposta la chiusura al traffico (e alla sosta) di alcune vie cittadine.

Saranno quindi vietati il transito e la sosta, in questa fascia oraria, di:

– via Roma (da via Piave a piazza Libertà)

– via Manzoni (da via Piave/Roma a piazzale Borrella)

– via Baracca (tra via Manzoni e via Visconti)

– via Visconti (tra via Baracca e via Marconi)

– via Parini (tra via Manzoni e via Carugati)

– via Guaragna

– via Carigati (tra via Parini e via Roma)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione