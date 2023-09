Domani alle 12 tutti i telefonini suoneranno in contemporanea: It-alarm, test in Lombardia

MILANO – Domani, martedì 19 settembre, alle ore 12, i telefoni cellulari in Lombardia saranno raggiunti da un messaggio di test IT-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile in regione suoneranno, emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati.

Chi riceve il messaggio di test non ha niente da temere. L’invito per tutti, che abbiano ricevuto correttamente il messaggio o meno, è ad andare sul sito it-alert.it e rispondere al questionario. Le risposte degli utenti, infatti, consentiranno di migliorare lo strumento. La fase sperimentale è stata già avviata in alcune regioni italiane ed entro il 2023 sarà completata.

Ogni dispositivo mobile connesso alle reti degli operatori di telefonia può ricevere un messaggio “IT-alert”. Non è infatti necessario iscriversi né scaricare nessuna applicazione. Il servizio è anonimo e gratuito per gli utenti. I test serviranno a verificare tutte le eventuali criticità per ottimizzare il sistema.

