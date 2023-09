SARONNO – C’è un po’ di Saronno nella nuova edizione del Grande Fratello dopo l’entrata nella casa di Heidi Baci. La giovane di origine albanese è stata tra i protagonisti di “Uno di noi” per la regia di Luciano Silighini Garagnani e proprio a fianco dell’amico regista saronnese era anche a Venezia due anni fa e a Saronno sono molti che la ricordano.

La notizia non è sfuggita a “Novella 2000” che ha dedicato due articoli al passato da attrice di Heidi al fianco di Silighini. Lo stesso regista saronnese è intervenuto rispondendo alle polemiche nate intorno ad Heidi sull’essere una vip o una “nip” rimarcando l’amicizia che lega lui e la sua famiglia alla ragazza e sottolineando in modo chiaro che la stessa ha svolto solo un piccolo ruolo e per questo è da considerarsi totalmente un volto nuovo dello spettacolo. Oggi la concorrente ha abbandonato la carriera da attrice e si occupa di commercio aereonavale. Col Grande Fratello inizia una nuova avventura e chissà che proprio Silighini non verrà chiamato in studio per incontrare l’amica…

(Nelle foto alcune immagini del Festival di Venezia 2021. Heidi Baci con Luciano Silighini Garagnani,con Francesca La Gala e con altri ospiti dell’evento al Lido)